"А що сталося": у Бєлгороді раптово зникло світло й вода

У російському Бєлгороді знову щось трапилося. Цього разу повідомляють про раптове зникнення світла та води.

На це скаржаться у російських телеграм-каналах. Через що відключили електроенергію та воду росіянам, читайте далі.

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Жителі Бєлгорода скаржаться на раптову пропажу води та світла: у чому проблема

Близько вечора у російських телеграм-каналах стало "шумно". Жителі різних населених пунктів Бєлгородської області почали жалітися на відсутність води та електрики.

З чим це пов'язано наразі невідомо. Однак губернатор Бєлгородської області традиційно приписав цю "заслугу" Збройним Силам України.

За його словами, це українські військові "обстріляли" підстанцію у Білгородському районі. Через що було пошкоджено 2 трансформатори.

Українська влада та військове командування не повідомляло ні про які удари по Бєлгороду. Тому слова губернатора варто розцінювати виключно, як його припущення.

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Пропагандисти запустили черговий фейк про те, що "Україна нападе на Бєлгород"

Пропагандисти з Росії, схоже, не сплять ні в день, ні в ночі. Адже те, з якою швидкістю вони вигадують нові нісенітниці, просто вражає.

Цього разу вони розповідали байки про те, буцімто Україна "готує напад" на Курську та Бєлгородську область. Щоб якось переконати аудиторію у своїх абсурдних заявах, базіки змусили свідчити українського полоненого.

Варто наголосити, що росіяни під тиском змушують полонених українців говорити на камеру те, що їм вигідно. Свій фейк пропагандисти опублікували з "відеосвідченнями" українця.

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