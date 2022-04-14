Відтепер до української розвідки прийматимуть іноземців

На засіданні Верховної Ради від 14 квітня, парламент прийняв 22 закони, які діятимуть, зокрема, в умовах воєнного стану.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Він зазначив, що чинності набули 2 законопроєкти, які регулюватимуть діяльність іноземних добровольців на території України.

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Зокрема законопроєкт №7240-1 "Про право прийняття осіб з іноземним громадянством до розвідки" дозволяє надати іноземцям можливість вступити до лав української розвідки на час воєнного стану в Україні.

Проєктом закону пропонується передбачити право прийняття осіб, які мають громадянство іноземної держави або осіб без громадянства на військову службу до розвідувального органу Міністерства оборони України в період дії воєнного стану в Україні або на окремих її територіях,

– йдеться у поясненні.

Крім цього, Парламент підтримав законопроєкт №7242 про "Визначення строків проходження військової служби іноземцями та особами без громадянства".

Нагадаємо, що до сьогодні співробітником розвідувального органу України не могла бути особа, яка має громадянство іноземної держави або особа без громадянства.

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