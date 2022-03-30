"Відведення військ" Росії, ймовірно, є введенням в оману, – Генштаб
Джерело:Генштаб ЗСУ
У Генштабі заявили, що "відведення військ" Росії, ймовірно, є введенням в оману. Зокрема окупанти хочуть створити хибну уяву, мовляв, вони відмовились оточити Київ.
Відповідну інформацію оприлюднили у Генштабі ЗСУ. Про це написали у зведенні, станом на північ 29 березня, – після 34 днів війни, яку Росія почала проти України.
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Окупанти, ймовірно, хочуть ввести ЗСУ в оману
У Генеральному штабі Збройних Сил України повідомили, що за деякими ознаками, російський ворог перегрупує підрозділи, щоб зосередити свої основні зусилля на Сході.
Водночас, так зване "відведення військ", ймовірно, є ротацією окремих підрозділів і має на меті введення в оману військового керівництва Збройних Сил України та створення хибної уяви щодо відмови окупантів від задуму оточити місто Київ,
– повідомили у Генштабі ЗСУ.
Варто пригадати, що у Генштабі пояснили – ворогу не вдалось:
- досягти адмінкордонів Донецької та Луганської областей;
- оточити Київ;
- встановити контроль над лівобережною частиною України.
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