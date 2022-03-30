"Відведення військ" Росії, ймовірно, є введенням в оману, – Генштаб

У Генштабі заявили, що "відведення військ" Росії, ймовірно, є введенням в оману. Зокрема окупанти хочуть створити хибну уяву, мовляв, вони відмовились оточити Київ.

Відповідну інформацію оприлюднили у Генштабі ЗСУ. Про це написали у зведенні, станом на північ 29 березня, – після 34 днів війни, яку Росія почала проти України.

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Окупанти, ймовірно, хочуть ввести ЗСУ в оману

У Генеральному штабі Збройних Сил України повідомили, що за деякими ознаками, російський ворог перегрупує підрозділи, щоб зосередити свої основні зусилля на Сході.

Водночас, так зване "відведення військ", ймовірно, є ротацією окремих підрозділів і має на меті введення в оману військового керівництва Збройних Сил України та створення хибної уяви щодо відмови окупантів від задуму оточити місто Київ,

– повідомили у Генштабі ЗСУ.

Варто пригадати, що у Генштабі пояснили – ворогу не вдалось:

досягти адмінкордонів Донецької та Луганської областей;

оточити Київ;

встановити контроль над лівобережною частиною України.

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