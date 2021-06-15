Відвели лише 12 тисяч з понад 100, – Кулеба про війська Росії біля кордону

Росія заявила про відведення своїх військ ще у квітні. Однак, за словами Дмитра Кулеби, з того часу вона відвела лише близько 12 тисяч зі 100 тисяч.

Справжнього відведення військ немає

Російські війська і далі біля кордону України. Про це міністр закордонних справ завив у інтерв'ю німецькому виданню.

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За весь цей час реально відвели лише близько 12 тисяч військових з понад 100 тисяч, які були стягнуті у квітні. Тому про справжнє відведення не йдеться,

– пояснив Кулеба.

Чому Росія заявила про відведення

За словами міністра, російська влада заявила, що стягує війська назад, бо побачила різку реакцію Заходу. Москва зрозуміла, що їй не вдасться з легкістю втілити свої наміри, тому операцію припинили.

"Росія поважає силу. Натомість, щойно відчуває слабкість, реагує агресивно", – вважає політик.

Головне про війська біля кордону

У квітні Росія стягнула до нашого кордону, а також у тимчасово окупований Крим безпрецедентну кількість військових та техніки. Розвідка попереджала, що Москва може спробувати просунутися вглиб нашої країни.

Міжнародна спільнота закликала Кремль припинити агресію, тому 22 квітня Росія заявила, що відводить війська після нібито навчань.

Президент Володимир Зеленський вважає, що через повільне відведення військ зберігається ймовірність провокацій.

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