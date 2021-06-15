Відвели лише 12 тисяч з понад 100, – Кулеба про війська Росії біля кордону

Росія заявила про відведення своїх військ ще у квітні. Однак, за словами Дмитра Кулеби, з того часу вона відвела лише близько 12 тисяч зі 100 тисяч.
Справжнього відведення військ немає
Російські війська і далі біля кордону України. Про це міністр закордонних справ завив у інтерв'ю німецькому виданню.
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За весь цей час реально відвели лише близько 12 тисяч військових з понад 100 тисяч, які були стягнуті у квітні. Тому про справжнє відведення не йдеться,
– пояснив Кулеба.
Чому Росія заявила про відведення
За словами міністра, російська влада заявила, що стягує війська назад, бо побачила різку реакцію Заходу. Москва зрозуміла, що їй не вдасться з легкістю втілити свої наміри, тому операцію припинили.
"Росія поважає силу. Натомість, щойно відчуває слабкість, реагує агресивно", – вважає політик.
Головне про війська біля кордону
- У квітні Росія стягнула до нашого кордону, а також у тимчасово окупований Крим безпрецедентну кількість військових та техніки. Розвідка попереджала, що Москва може спробувати просунутися вглиб нашої країни.
- Міжнародна спільнота закликала Кремль припинити агресію, тому 22 квітня Росія заявила, що відводить війська після нібито навчань.
- Президент Володимир Зеленський вважає, що через повільне відведення військ зберігається ймовірність провокацій.
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