Пластуни передали до харківського храму Вифлеємський вогонь миру

В одному з храмів Харкова відбулася передріздвяна літургія, під час якої пластуни передали Вифлеємський вогонь миру. Це акція, яка триває вже десятиліттями й символізує мир, спокій, добро.

Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко розповіла, що у цьому храмі зібралося багато вірян. Вони сповідалися, ставили свічки та молилися за мир в Україні.

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Звідки походить акція

Саме 22 грудня 2024 року було десятиріччя символічної акції, коли до храму в Харкові пластуни передають Вифлеємський вогонь миру. Варто зазначити, що у цій церкві багато людей знайшли розраду в часі війни. Ба більше, тут допомагають військовим у різних потребах.

Під час передачі вогню разом з пластунами були наші військові, а також капелани, які потім повезуть Вифлеємський вогонь до різних бригад на фронті. Тому це символічне єднання та дуже трепетна подія.

Маємо надію, що цей вогник принесе нам перемогу та справедливий мир, бо після навіть темної ночі завжди настає світанок. Сподіваюся, що це буде останній Вифлеємський вогонь, який передавали у часі війни,

– сказав священник.

Загалом Вифлеємський вогонь передається вже 38 років. Його запалюють в Австрії, а потім у Катедральному соборі Відня передають всім скаутам Європи та світу. Далі через допоміжні скаутські організації його отримують і пластуни в Україні.