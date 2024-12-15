Вифлеємський вогонь вже в Україні: передача відбувалася під час тривоги

У неділю, 15 грудня, пластуни привезли Вифлеємський вогонь в Україну. У Києві вже відбулася передача Вогню всіх охочим.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Пласт" і Yan Dobronosov. Зауважимо, першим Вифлеємський вогонь прийняв Ужгород.

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Що відомо про подорож Вифлеємського вогню Україною

Так, пластуни отримали Вифлеємський вогонь миру на офіційній передачі в Австрії 14 грудня.

Традиційно скаути з усього світу доєднались до цієї події, аби в очікуванні Різдва поділитися Вогнем любові та добра у власній країні. Пластуни теж перейняли цю добру естафету, та вже скоро ми будемо поширювати його Україною,

– повідомили у Пласті.

У Львові пластуни передали Вифлеємський вогонь миру рідним загиблих українських військових. Його запалили на Полях почесних поховань Захисників України.

Вже невдовзі Вогонь прибув до Києва та кожен мав змогу принести його тепло до своєї домівки. Передача всім охочим відбувалася під час повітряної тривоги в укритті Залізничного вокзалу.

Передача Вифлеємського вогню у Києві / фото Yan Dobronosov

Впродовж 15 – 16 грудня 12 нічних поїздів доставлять його на 22 вокзали країни, повідомляє Укрзалізниця. Вже чотири роки залізниця разом з пластунами таким чином поширює Вифлеємський вогонь Україною.