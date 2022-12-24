Вифлеємський вогонь передали захисникам у Бахмут: хай він стане вогнем перемоги

Українським військовим на передову, в епіцентр війни – у Бахмут передали Вифлеємський вогонь миру.

"Вогонь миру" у Бахмуті

Про це повідомив волонтер, громадський діяч Сергій Притула. Він зазначив, що вогонь миру військовим передали представники скаутської організації "Пласт".

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Той самий вогонь миру, любові та добра, який нещодавно Пластуни передали нам у київському штабі, сьогодні, разом з нашим екіпажем доїхав в Бахмут до бійців 24 ОМБр ім. Короля Данила. Хай він стане нашим вогнем перемоги,

– написав Сергій Притула.

Вифлеємський вогонь миру – міжнародна щорічна скаутська акція до святкування Різдва Христового. Її ідея полягає у поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа – Вифлеємі. Вогонь, що символізує тепло, мир, злагоду і сподівання, Україною, від міста до міста, офіційно з 1999 року поширюють пластуни – українські скаути.

В ніч на 12 грудня приймали Вифлеємський вогонь миру і на польсько-українському кордоні від скаутів з Польщі. Зараз він шириться всією Україною. Так, вогонь від пластунів уже отримав Президент України Володимир Зеленський та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.