Вифлеємський вогонь передали захисникам у Бахмут: хай він стане вогнем перемоги
Джерело:Сергій Притула
Українським військовим на передову, в епіцентр війни – у Бахмут передали Вифлеємський вогонь миру.
"Вогонь миру" у Бахмуті
Про це повідомив волонтер, громадський діяч Сергій Притула. Він зазначив, що вогонь миру військовим передали представники скаутської організації "Пласт".
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Той самий вогонь миру, любові та добра, який нещодавно Пластуни передали нам у київському штабі, сьогодні, разом з нашим екіпажем доїхав в Бахмут до бійців 24 ОМБр ім. Короля Данила. Хай він стане нашим вогнем перемоги,
– написав Сергій Притула.
В ніч на 12 грудня приймали Вифлеємський вогонь миру і на польсько-українському кордоні від скаутів з Польщі. Зараз він шириться всією Україною. Так, вогонь від пластунів уже отримав Президент України Володимир Зеленський та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.