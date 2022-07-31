Вигадки, щоб не проводити "свято флоту", – у ВМС заперечили причетність до обстрілу Севастополя

російські загарбники влаштували провокацію з нібито обстрілом чорноморського флоту, аби скасувати святкування у Севастополі з нагоди дня військово-морських сил.

У Військово-морських силах України наголосили, що сьогоднішні провокації вкотре довели – росіяни в Криму бояться ЗСУ. Попередньо окупанти визнали, що флот атакували з Севастополя.

Увага Чергова провокація росіян, – Братчук про обстріл чорноморського флоту

Що сталось

російські окупанти заявили, що в тимчасово окупованому ворогом Севастополі, начебто українським безпілотником атакована одна з військових частин загарбника.

За версією загарбників невпізнаний літальний об'єкт прилетів сьогодні вранці на територію штаба чф росії та начебто поранив 6 людей.

Насправді ворог не ризикнув проводити день чф росії, а щоб в котрий раз не зганьбитися перед всім світом, побоюючись Збройних Сил України, вигадав привід, щоб скасовувати заходи з нагоди так званого свята,

– наголосили у ВМС.

Подібними заявами, російські окупанти визнають свою ППО недієздатною, та ставлять під ще більший сумнів існування кримського мосту.

Зауважують, що Сили оборони України проводять заходи щодо звільнення наших окупованих територій, використовуючи для цього наявні зразки озброєння. Однак, цілями є винятково військові об'єкти росії.

"Ми не завдаємо ударів по території РФ. Крим – це Україна", – додали у збройних силах.