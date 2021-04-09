Вигадують небилиці, – МЗС Росії про критику США утримання Навального

У міністерстві закордонних справ Росії відреагували на закиди Вашингтона щодо умов утримання Олексія Навального. У МЗС переконують, що з перебуванням опозицоінера у колонії все гаразд. Натомість США вигадують усілякі небилиці.
Джерело:ТАСС
Реакцію Росії озвучила представниця МЗС Марія Захарова. На брифінгу вона наголосила, що начебто Вашингтон ігнорує проблеми ув'язнених американців.
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У МЗС Росії назвали заяви США нісенітницями
Офіційний Вашингтон, який постійно стурбований правами людини в усьому світі, але тільки не в себе вдома, ігнорує наші аргументи. Замість цього там просто складають небилиці, розповідають якусь нісенітницю про умови утримання російських засуджених, зокрема, Навального,
– сказала Захарова.
Представниця дипвідомства закликала США провести розслідування усіх порушень прав ув'язнених, адже це, переконана Захарова, суперечить американській конституції, а також міжнародним нормам.
Росія вимагає звіту США щодо умов в американських тюрмах
У МЗС Росії серйозно вимагають від США публічного звіту щодо недопущення свавілля в американських тюрмах. Начебто росіяни, які перебувають в ув'язненні у США, отримують допомогу лише після того, як звертаються у консульства Росії.
Що відомо про погіршення стану Навального
- Адвокати Навального повідомили про різке погіршення стану здоров'я опозиціонера.
- У нього проблеми зі спиною та ногою, також він втрачає чутливість рук.
- Навальний каже, що у нього – різкі перепади температури. Політик навіть оголосив голодування, аби до нього допустили медиків.
- Представник Держдепу США та МЗС Великої Британії виступили з заявами. Вони вимагають звільнити Навального та надати йому необхідну медичну допомогу.