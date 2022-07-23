Зможе відібрати якісь території, – дослідник пояснив, чи вигідна Китаю поразка росії

Китай неофіційно підтримує росію та допомагає обходити санкції. Проте експерти вважають, що Китай хоче, аби росія стала ще слабшою, щоб забрати якісь території. Водночас на даний момент Китаю невигідна поразка росії.

Про це 24 каналу розповів президент Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос. Він каже, що дійсно існує думка, що Китаю вигідна поразка росії.

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Адже, за словами експерта, тоді Китай зможе скористатися слабкістю росії, щоб відібрати якісь території та ресурси.

Якщо китайці претендують на щось більше, ніж просто бути наддержавою, то їм потрібна росія, бо без неї вони такими не стануть. Якщо ця їхня амбіція провалиться, то тоді, швидше за все, Китай "охолоне" до росії і буде дивитися на цю ситуацію відсторонено,

– пояснив Семиволос.

Він зазначив, що наразі Китаю не вигідна поразка росії. "Вони з одного боку хочуть підтримувати росію, це військово-політичне крило, водночас економічне крило радить почекати, як розгортатимуться події далі", – додав експерт.

Ігор Семиволос розповів, що Сі Цзіньпін за декілька років знав про те, що росіяни нападуть на Україну. Так, у 2021 році вони інтенсивно купували зерно в світі, щоб накопичити достатню кількість.

путін обдурив Сі Цзіньпіна – він обіцяв йому, що "покінчить" з Україною швидко, і голова Китаю повірив і зробив деякі кроки, які свідчать про порушення їхніх же принципів,

– сказав експерт.

Президент Центру близькосхідних досліджень додав, що китайці на початку війни повністю підтримали росію.

"А вже після того, як стало зрозуміло, що бліцкригу немає, а війна затягується, Китай почав говорити про необхідність переговорів тощо. А до того 2 тижні китайці підтримували росію у війні. Сі Цзіньпін чудово знав, про те, що війна почнеться і повністю це підтримував", – додав він.

Ігор Семиволос про позицію Китаю у війні росії проти України: відео



До слова, важливим питанням залишається позиція Китаю щодо війни в Україні. З одного боку, Пекін прямо не висловлює підтримку росії. А з іншого, Сі Цзіньпін підтримує рішення щодо формування партнерства з країною-агресоркою.