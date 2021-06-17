Виглядає бадьоро, – Путін описав Байдена після особистої зустрічі

17 червня 2021 , 22:33
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Джерело:

"Дождь"

Володимир Путін заявив, що образ Джо Байдена, сформований у російській пресі – помилковий. Він сказав, що президент США виглядає бадьоро та нічого не пропускає.

Президент держави-агресора стверджує, що образ Байдена у пресі "немає нічого спільного з реальністю". Таку думку Путін висловив після особистої зустрічі з американським політиком.

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Як Путін описав Байдена

Російський політик назвав американського професіоналом. Крім того, Путін сказав, що потрібно уважно працювати з Байденом, адже він нічого не пропускає.

Він виглядає бадьоро, ми розмовляли з ним віч-на-віч два, може бути, понад годину. Він повністю в матеріалі, час від часу заглядає в свої записи,
– зазначив Путін.

Крім того, він стверджує, що Байден зібраний та розуміє, чого хоче добитися, робить це дуже майстерно.

Путін схарактеризував і прессекретарку Байдена

Російський президент сказав, що прессекретарка Байдена Джен Псакі "весь час плутає щось". Однак він додав, що це не через брак освіти, а через те, що американці вважають якісь речі другорядним.

Як пройшла зустріч Путіна та Байдена

  • Перемовини президентів були у Женеві 16 червня, вони тривали кілька годин.
  • Путін заявив, що тему України зачіпали. Байден, за його словами, погодився, що в основі врегулювання ситуації на Донбасі повинні бути Мінські угоди. Говорили про вступ України в НАТО.
  • Також держави підіймали тему прав людини, кібератаки та міжнародну політику.
  • Путін й раніше назвав Байдена конструктивним та досвідченим. Американський президент зазначив, що "Росія і США – горді і потужні країни, а Путін і Байден є відповідальними керівниками".
  • Щоправда, Пресконференцію політики давали окремо.
Автор: Ольга Музика