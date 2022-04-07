Виглядає ефектно, але цього замало, – Зеленський про нові санкції проти Росії

Президент Володимир Зеленський прокоментував нові санкції проти Росії. Він сказав, що вони ефектні, проте цього не достатньо, щоб зупинити агресора.

Мовиться про пакет санкцій, які ухвалили внаслідок звірств росіян на Київщині. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на звернення глави Держави за 6 квітня.

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Не співрозмірно зі всім скоєним

Президент зауважив, що Росія вже не зможе "відкотити" назад накладені на себе обмеження. Проте досі може припинити агресію. Бо кожен день ведення війни проти України є самогубством не лише для держави агресора, а й для її керівництва.

Блокуються нові інвестиції в Росію, застосовуються обмеження проти кількох системних банків у Росії, додаються персональні санкції, а також іще інші обмеження. Цей пакет має ефектний вигляд. Але цього замало,

– сказав Володимир Зеленський.

Водночас він додав, що ці дії навряд можна назвати співмірним зі тим злом, яке світ побачив у Бучі. Також це не можна порівняти зі злом, яке продовжується в Маріуполі, в обстрілах Харкова та намаганні Росії розпочати новий глобальний кривавий наступ на Донбасі.

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