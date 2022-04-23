Вигоріла вщент: у ЗСУ показали знищену російську техніку
Збройні Сили України продовжують захищати наші території від російського агресора. Разом з тим встигають й показувати нові захоплені трофеї.
На цей раз оборонці поділились кадрами знищеної російської техніки. Їх оприлюднили у Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ.
До слова Горить, як солом'яний бичок: Закарпатський легіон знищив ще один російський танк Т-72
На відео українські бійці показали підсмажену російську броньовану машину "Тигр".
"Українське сафарі 2.0" триває. Вірте в Збройні Сили України! Слава Україні!
– написали у дописі.
Також зауважили, що поблизу якраз жили окупанти – повсюди брудно, техніка розкидана. Зрештою, вони здатні хіба руйнувати, тож це вже нікого не дивує.
У ЗСУ показали знищену російську техніку: дивіться відео
Цікаво, що закарпатський легіон нещодавно знищив ворожий танк Т-72. А майже одразу після цього знищили і другий, який підбили з відстані 4,5 кілометра.