Виговці отримали план дій танкової дивізії окупантів з грифом "таємно": він був на флешці

58 окрема мотопіхотна бригада ім. гетьмана Івана Виговського зуміла заволодіти цінною інформацією. План дій окупантів позначений грифом "таємно".

58 окрема мотопіхотна бригада ім. гетьмана Івана Виговського зуміла заволодіти секретними планами ворога. Усі документи стануть доказами у злочинах окупантів на території України.

Цікаво Попереду великі бої, але ми вже перемагаємо, – офіцер ЗСУ

Ми щиро вдячні начальнику інженерної служби 351 окремого інженерно-саперного батальйону 90 танкової дивізії за люб‘язно надану цінну інформацію на робочому флеш-накопичувачі! – написали виговці.

Відео трофею окупантів із грифом "таємно":

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