Тоді в якому світі ми живемо, – Данілов відкинув спекуляції про те, що "Україна програє війну"

У Києві запевняють, промовляючи до світу: Україна готова продовжувати боротьбу, попри затримки у наданні допомоги. Також, очевидно, ця війна є унікальною для нашої держави та можливістю вибороти свободу.

У понеділок, 11 грудня, західні журналісти опублікували розмову зі секретарем РНБО Олексієм Даніловим. У ній він виключив можливість того, що наша держава програє у боротьбі з російськими окупантами.

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Ми не зупинимося. За нами правда

Посадовець констатував: "Правда на нашому боці". Саме так він відповів на запитання стосовно того, чи програє Україна війну в разі припинення підтримки з боку Сполучених Штатів Америки. І загалом він відмовився розглядати таку можливість.

Путін знищить нас на очах людства? Він буде вбивати наших дітей, наших жінок, наших літніх чоловіків? І весь світ дивитиметься із заплющеними очима? Тоді має бути запитання: у якому світі ми живемо?

– сказав секретар Ради національної безпеки та оборони.

Важливо, що Данілов спростував чутки про "конфлікт" між президентом Володимиром Зеленським і Головнокомандувачем української армії Валерієм Залужним. З його слів зрозуміло, що не варто вірити всьому, що пишуть ЗМІ.

Водночас секретар РНБО наголосив: "Такої війни в нашій країні не було ні у 20, ні у 21 столітті". Також він уникнув прямої відповіді на запитання стосовно того, коли слід очікувати черговий успішний етап контрнаступу ЗСУ.

Можу точно сказати, що ми не зупинимось. Ми будемо продовжувати боротьбу за нашу свободу, за нашу Незалежність.

Затримка допомоги з боку США – не трагедія

У цьому ж інтерв'ю Данілов констатував, що не варто робити трагедію з того, що затримується фінансова допомога з боку Сполучених Штатів Америки. Однак, за його словами, Київ сподівається на цю допомогу до Різдва – тобто 25 грудня.

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Власне, у Вашингтоні досі не дійшли консенсусу щодо бюджету на 2024 рік. Конгрес навіть змушений був ухвалювати тимчасовий план розподілення коштів. Як заявляють у посольстві України в США, не можуть дійти згоди конгресмени щодо фінансів на укріплення кордону з Мексикою.