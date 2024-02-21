Неприємно вразила: у ЗСУ спростували публікацію NYT про "1000 українських полонених" в Авдіївці

Видання The New York Times опублікувало матеріал, в якому йшлося про те, що під час відходу ЗСУ з Авдіївки у полон потрапили "до тисячі українських військових". У ЗСУ спростували цю інформацію, пояснивши, що авторитетне медіа поширило проросійський наратив.

У ЗСУ матеріал про полон "1000 українських військовослужбовців" під час відходу з Авдіївки назвали дезінформацією. Таку заяву в ефірі телемарафону зробив Дмитро Лиховій, речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку, передає 24 Канал.

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Автори поширили наративи російської пропаганди

Дмитро Лиховій заявив, що автори NYT свідомо чи мимохіть підіграли кремлівській пропаганді. Він також зазначив, що військові давали свій коментар, який, на відміну від згаданого матеріали, був обґрунтований.

Нас неприємно вразила, м’яко кажучи, ця публікація, тому що ми давали свій коментар з цього приводу, і він був обґрунтований. Здавалося, що все логічно має стати на свої місця, але, на жаль, свідомо чи мимохіть, автори поширили російський пропагандистський наратив без жодного обґрунтування,

– заявив Лиховій.

Речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку також додав, що інформація, наведена у NYT, не є фактажем. Він нагадав, що у Силах оборони не приховують, що деяка кількість захисників після відходу не вийшли на зв'язок. Проте у будь-якому випадку йдеться не про сотні військовослужбовців.

Як аргумент Лиховій сказав про вихід з "Азовсталі" гарнізону Маріуполя. Тоді велика кількість військових отримала наказ здатися у полон, і росіяни публікували безліч фото та відео з ними.

Також він додав, що на завершальному етапі оборонної операції у Авдіївці російські військові також потрапляли у полон.

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