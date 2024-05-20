Евакуація українців з "Азовсталі": "Редіс" показав рідкісне фото з перемовин з росіянами

Командир 12 бригади спеціального призначення "Азов" – Денис "Редіс" Прокопенко показав фото з перемовин, які відбувалися до виходу наших захисників з заводу "Азовсталь". Ці кадри були зроблені два роки тому.

Саме 20 травня 2022 року українське вище військове керівництво дало наказ про збереження життя та здоров'я військових на "Азовсталі". А також наказали припинити оборону міста Маріуполь.

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"Редіс" показав фото з перемовин під час оборони "Азовсталі"

Командир "Азову" зазначив, що до того, як припинити оборону Маріуполя та вийти з території "Азовсталі" у полон, між захисниками та російською стороною в результаті раунду важких перемовин було досягнуто домовленостей щодо евакуації цивільних із заводу.

Сотні людей, жителів Маріуполя, які знайшли прихисток на території заводу, були врятовані. Всі цивільні, які переховувалися від ворожих бомбардувань на "Азовсталі", лишилися живими. Остання цивільна особа залишила територію заводу 7 травня 2022 року,

– наголосив "Редіс".

За словами полковника, після цього Маріупольський гарнізон продовжував тримати оборону до відповідного наказу вищого командування.

"Оборона Маріуполя врятувала Україну. Ціною цього порятунку стали життя наших бійців, котрі загинули у міських боях та в результаті теракту в Оленівці, і свобода сотень наших побратимів, які вже 2 роки знаходяться у російському полоні", – зазначив він.

Тепер після того, як минуло 2 роки спротиву, понад 900 військовослужбовців 12-ї бригади спеціального призначення "Азов", котрі своїми відчайдушними діями врятували Україну, зараз перебувають у російському полоні.

Їхні імена не забуті. Сьогодні кожен наш бій, кожен постріл і кожен крок має на меті одне – повернути полонених азовців додому. І поки цього не станеться, ми не зупинимось і не припинимо боротьбу. Ми повернемо всіх. І визволимо кожного,

– сказав командир "Азову".

"Редіс" також показав рідкісну світлину, зроблену під час перемовин на нейтральній території між підприємством "Комунальник" та металургійним заводом "Азовсталь". Фото було зроблене у травні 2022 року.



Перемовини між захисниками "Азовсталі" і російською стороною / Фото з фейсбуку Дениса "Редіса" Прокопенка

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