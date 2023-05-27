Вагнерівці "вийшли" з Бахмута: розвідка Британії розповіла, хто зайшов натомість
Джерело:Міноборони Великої Британії
Найманці ПВК "Вагнера", ймовірно, розпочали відхід із деяких своїх позицій біля Бахмута. Це відбувається контрольовано.
Цю інформацію підтвердила британська розвідка. 25 травня ватажок вагнерівців. Пригожин заявив, що виведення його військ з Бахмута. Так звана "ротація" та передача позицій російському міноборони триватиме до 1 червня.
До речі Ротація росіян у Бахмуті може дати ЗСУ ініціативу розпочати новий етап операцій, – ISW
Хто замінив вагнерівців
У Міністерстві України також підтвердили ротацію сил Вагнера на околицях міста. Станом на 24 травня туди, ймовірно увійшли бойовики з окупованого Донбасу.
За останні тижні частини 31-ї бригади Повітряно-десантних військ Росії, ймовірно, висунулися з району Свято-Кременна для посилення флангів Бахмута.
Чи залишаться вагнерівці біля Бахмута
Фахівці прогнозують, що ротація сил "Вагнера" продовжиться контрольованими етапами, щоб запобігти колапсу в оточенні навколо міста.
Попри ворожнечу Пригожина з міноборони Росії, сили "Вагнера", ймовірно, будуть використовуватися для подальших наступальних операцій на Донбасі навіть після переформування сил.
"Вихід" вагнерівців з Бахмута: що відомо
- Зранку 25 травня Пригожин заявив про начебто "відхід" його найманців з Бахмута. Хоча раніше він заявляв, що вагнерівці "захопили" Бахмут.
- Речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий повідомив, що спостерігається зменшення кількості атак. Однак інформацію про "відхід" наразі складно підтвердити.