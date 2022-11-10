Чому вихід росіян з Херсона – не домовленість з Україною: пояснення Шейтельмана

9 листопада Росія оголосила про вихід окупаційного війська з Херсона. Утім, навряд таке рішення Кремля може бути наслідком домовленості з нашою державою.

Так, українська влада не змогла б приховувати від громадян таке рішення. Таку думку 24 каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман.

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Україна не тримала б в секреті домовленість з Росією

Я не уявляю, що політичне керівництво України тримає таку домовленість в секреті від своїх громадян,

– зауважив Шейтельман.

За його словами, така домовленість могла б бути, але влада України оголосила б про неї. Так, шириться думка, що росіяни могли б лишити Херсон й у такий спосіб зберегти життя своїх військових в обмін на те, що не будуть підривати Каховську ГЕС. Однак, на думку політолога, це не відповідає дійсності.

Шейтельман зазначив, що в теорії українське керівництво могло б дозволити відхід росіян з Херсона в обмін, наприклад, на повернення наших полонених. Але не на те, що росіяни, мовляв, не підірвуть натомість Каховську ГЕС.

"Коли вони говорили: "Будете стріляти по Херсону – ми підірвемо атомну бомбу" – ми продовжували стріляти. А зараз ми злякалися, що вони підірвуть Каховську ГЕС?", – наголосив політолог.

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