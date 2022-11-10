Чому вихід росіян з Херсона – не домовленість з Україною: пояснення Шейтельмана
9 листопада Росія оголосила про вихід окупаційного війська з Херсона. Утім, навряд таке рішення Кремля може бути наслідком домовленості з нашою державою.
Так, українська влада не змогла б приховувати від громадян таке рішення. Таку думку 24 каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман.
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Україна не тримала б в секреті домовленість з Росією
Я не уявляю, що політичне керівництво України тримає таку домовленість в секреті від своїх громадян,
– зауважив Шейтельман.
За його словами, така домовленість могла б бути, але влада України оголосила б про неї. Так, шириться думка, що росіяни могли б лишити Херсон й у такий спосіб зберегти життя своїх військових в обмін на те, що не будуть підривати Каховську ГЕС. Однак, на думку політолога, це не відповідає дійсності.
Шейтельман зазначив, що в теорії українське керівництво могло б дозволити відхід росіян з Херсона в обмін, наприклад, на повернення наших полонених. Але не на те, що росіяни, мовляв, не підірвуть натомість Каховську ГЕС.
"Коли вони говорили: "Будете стріляти по Херсону – ми підірвемо атомну бомбу" – ми продовжували стріляти. А зараз ми злякалися, що вони підірвуть Каховську ГЕС?", – наголосив політолог.
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Росія виводить війська з Херсона: що відомо
- 9 листопада командувач окупаційними військами Росії в Україні Сєргєй Суровікін оголосив про вимушений вихід загарбників з Херсона. Росіяни планують організовувати оборону на лівому березі Дніпра.
- Виведення окупантів з міста позбавляє Москву її найбільшого військового досягнення у війні. Західні офіційні особи очікують, що Україна зможе повернути собі північно-західний берег Дніпра до кінця листопада.
- Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що США дійсно фіксують перші ознаки відступу російських військ з Херсона. При цьому він наголосив, що відступ росіян може тривати кілька тижнів.
- Однак радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк наголосив, що треба дуже скептично ставитися до того, що говорить або робить Росія.
- У Генштабі також не спростовують і не підтверджують інформацію щодо втечі ворога з міста. Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов повідомив, що ЗСУ продовжують наступ за планом та закликав очікувати на офіційне повідомлення.