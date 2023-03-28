Це було очевидно від початку, – ексагент ФСБ про можливе повернення Росії в ДСНО

Наприкінці лютого Владімір Путін заявив, що Росія призупиняє дію Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО). Однак тепер там розповідають, що готові відновити перемовини будь-якої миті.

Про це 24 Каналу розповів старший офіцер служби зовнішньої розвідки КДБ і ФСБ у відставці Сергій Жирнов. За його словами, ця історія взагалі була досить дивною. З самого початку Росія заявила, що призупиняє дію договору. Але насправді формально нічого не змінилося.

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Це – історія, яка працювала проти Путіна

Як наголосив Жирнов, Росія нібито грізно заявила, що призупиняє дію цього договору. Але насправді там не почали нарощувати кількість стратегічних наступальних озброєнь. Вони тільки формалізували відмову від взаємних інспекцій, які й так вже більш ніж рік не працюють через повномасштабне вторгнення.

Нічого не змінилося. Ця історія працювала проти Путіна. Сильній ядерній державі було б цікаво привести американських інспекторів та показати, в якому ідеальному стані їхня зброя; що Росія завжди може завдати удар по Заходу,

– зазначив Жирнов.

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Натомість російський диктатор Владімір Путін закрив доступ до ядерної зброї Росії. І зараз взагалі незрозуміло, в якому вона стані. Цілком ймовірно, що там такий же бардак, як і з танками та іншими видами конвенційної зброї.

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