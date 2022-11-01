Росія шантажує зерновим коридором: чи варто очікувати санкцій від Туреччини

Москва заявила про зупинку участі в реалізації зернової угоди щодо вивезення сільськогосподарської продукції з українських портів. Туреччина ж у цій ситуації дбає про власні інтереси, бо у неї зараз не найкраща економічна ситуація.

Про це 24 каналу сказала експерткиня Центру досліджень сучасної Туреччини Карлтонського університету Євгенія Габер. За її словами, співпраця з Росією є важливою насамперед для внутрішньої політики Анкари

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Росія шантажує зерновим коридором

Габер зазначила, що Росія насправді не вийшла з цієї угоди, а заявила про тимчасове призупинення активної участі у засіданнях спільного координаційного центру.

Це нам ще раз демонструє, що це не просто невідповідальність Росії, це ще й прагнення шантажувати та підвищувати ставки для того, щоб виторгувати найкращі для себе умови,

– сказала експерткиня.

Тому що, за її словами, навіть у цьому Росія не може вчинити чесно, сказавши, що її більше не цікавить ця угода. Тож вона зберігає своє членство, але водночас робитиме все можливе, щоб гальмувати роботу і координаційного центру, й узагалі механізму цієї зернової угоди всіма можливими способами та заходами.

Чи може Туреччина запровадити санкції проти Росії

Габер заявила, що від Туреччини не варто очікувати санкцій, тому що вона досі не долучалася до санкцій проти Москви й будь-які провокації та шантаж з її боку не дозволить цього зробити.

Понад те, Туреччина вийшла на перші позиції зі зростання кількості експорту своєї продукції до Росії за перші 9 місяців 2022 року та імпорту з Росії до Туреччини. До того ж показники по 100 – 200% зростання цього товарообігу,

– зауважила експерткиня Центру досліджень сучасної Туреччини Карлтонського університету.

Тому, за її словами, Анкара буде продовжувати торгувати з Росією, але водночас допомагати далі функціонувати зерновій ініціативі, що відповідає інтересам України, самої Туреччини та всього цивілізованого світу.

Чому Туреччина продовжує співпрацю з Росією

Габер пояснила, що так Туреччина допомагає виживати самій собі, бо у неї зараз не найкраща економічна ситуація, а співпраця з Росією є важливою насамперед для внутрішньої політики Анкари.

Всі гроші, які йдуть, зокрема, й від так званих російських туристів, а фактично всіх, хто намагається втекти від мобілізації в Росії, та від пасажирів, які летять через стамбульський аеропорт, і від багатьох інших аспектів торговельної співпраці з Росією, йдуть у турецький бюджет і це, безумовно, відповідає інтересам Анкари,

– сказала експерткиня.

Тому, зауважила вона, тут є абсолютно прагматична політика Туреччини. На відміну від Індії, турки дійсно продають Україні безпілотники та допомагають вирішувати певні питання, як з тією ж зерновою угодою.

Але це не означає, що Анкара розриватиме відносини з Росією. Адже, по-перше, це суперечить економічним та енергетичним інтересам самих турків. По-друге, у Туреччині досі існує побоювання, що Російська Федерація може розпастися на декілька некерованих республік, що до влади після Путіна може прийти ще хтось більш націоналістичний і радикальний. Тому класична поведінка Туреччини – зберігати робочі відносини з Росією, але водночас залишатися частиною Західного світу.

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