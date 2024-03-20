Дональд Трамп пообіцяв не виводити США з НАТО: за якої умови

Кандидат у президенти США Дональд Трамп зробив нову заяву стосовно можливого виходу США з НАТО. Експрезидент Сполучених Штатів пообіцяв не виводити країну з Північноатлантичного Альянсу за однієї умови.

Трамп заявив, що США "на 100 відсотків" залишатимуться в НАТО під його керівництвом, доки європейські країни "гратимуть чесно". Мовиться про сплату країн-партнерів своїх часток в Альянс.

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Трамп не виводитиме США з НАТО, якщо країни платитимуть

У нещодавньому інтерв'ю телеканалу GB News з колишнім прихильником Brexit Найджелом Фараджем Дональд Трамп підтвердив свою відданість Альянсу. Однак він застеріг європейські країни від зловживання американською допомогою.

НАТО має ставитися до США справедливо. Тому що якби не Сполучені Штати, Альянсу буквально не існувало б,

– сказав Трамп.

На запитання журналіста, чи прийдуть США за його президентства на допомогу країнам НАТО, якщо ті зазнають нападу, Трамп відповів ствердно.

"Але ви знаєте, Сполучені Штати повинні платити свою справедливу частку, а не справедливу частку всіх інших", – зазначив кандидат у президенти Сполучених Штатів.

Найджел Фарадж також поцікавився, чи буде Америка підтримувати своїх союзників, якщо європейські країни "почнуть грати чесно". Кандидат у президенти від Республіканської партії відповів на це питання позитивно, що свідчить про його готовність підтримувати європейських союзників.

Експрезидент США думав вивести країну з НАТО