Не переживе, – Томпа припустив, чи може Орбан самостійно порушити питання виходу Угорщини з ЄС

Праворадикали в багатьох європейських країнах, зокрема Угорщині, дедалі більше підтримують євроскептицизм. Тобто критику, неприйняття та зневіру щодо або всього ЄС, або певної його політики чи діяльності конкретного інституту.

Тому, цілком імовірно, що Будапешт може лобіювати певний вихід з Євросоюзу. Голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа в етері 24 Каналу припустив, чи може прем'єр Віктор Орбан самостійно порушити це питання.

Цікаво В Угорщині неочікувано похвалили українців, проте одразу ж заговорили про "переговорні зусилля"

Чи наважиться Орбан порушити питання про вихід Угорщини з ЄС

Тібор Томпа зазначив, що євроскептицизм панує у демократичних, сильних та розвинених країн, таких як Польща, Німеччина та Франція. Однак Угорщина зовсім не така, вона економічно відстала.

Якби Орбан пробував вийти з ЄС, він би політично цього не пережив,

– припустив він.

Навіть ті 80%, які голосували за прем'єр-міністра Угорщини, хочуть залишитися у Європейському Союзі. Оскільки ЄС забезпечив уряду Орбана не соціалістичну, а комуністичну модель. Країна щороку отримує більш як 7 мільярдів євро.

Дивіться також Це люди Кремля, – ексглава Міноборони Литви про групу Орбана в ЄП і переговори з Росією

Так, частково через те, що Орбан порушив усі засади європейської держави, і понад 20 мільярдів євро заблоковані. Проте Угорщина все одно входить в різні фонди та отримує величезну підтримку. Не кажучи про те, що весь ринок ЄС у розпорядженні угорської економіки.