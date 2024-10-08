Комбриг 72 бригади пояснив, чому українські війська не залишили Вугледар значно раніше

Якщо Сили оборони України залишатимуть населені пункти, не давши потужного бою противнику, то за деякий час війська можуть опинитися "невідомо на яких рубежах".

Про це розповів комбриг 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців полковник Олександр Охріменко. За його словами, зараз лінія зіткнення стабілізована, а противника зупинено.

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Чому рішення про відхід з Вугледара не було ухвалене раніше

Олександр Охріменко пояснив, що керівництво ЗСУ докладає всіх зусиль, щоб максимально завдати ворогу втрат та не допустити його просування вглиб держави. Водночас, якщо є загроза оточення та втрати особового складу і цього неможливо уникнути, зокрема через сили противника, що переважають, приймаються рішення про відхід.

Прибувши на місце, після оцінки обстановки і прийняття смуги оборони бригади я відпрацював рішення щодо поетапного виведення підрозділів ще із південної частини Вугледара і подав це рішення по вертикалі вищому керівництву. Рішення було оперативно затверджено, і я отримав бойовий наказ щодо поетапного виведення,

– сказав комбриг 72 бригади.

За його словами, не до кінця вдалося йти за планом і виконати всі етапи через те, що противник встиг взяти фланги під вогневий контроль.

Перший етап виходу з міста був завершений, відтак частинами сил ми здійснили маневр для посилення південної та південно-східної околиці Вугледара,

– додав Охріменко.

Однак противник наростив зусилля і вийшов на рубежі з лівого флангу та взяв під вогневий контроль ті маршрути виходу, які були сплановані.

Військовий наголосив, що зараз Сили оборони виконують бойові завдання на вогневих позиціях щодо недопущення просування противника у північному напрямку – в бік Богоявленки.