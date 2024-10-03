Полковник запасу ЗСУ спрогнозував події на фронті після відходу з Вугледара

Українські війська 2 жовтня вийшли з Вугледару після жорстких боїв. Нашим захисникам загрожувало оточення, тому вчасний вихід дозволив зберегти їхні життя. Водночас відхід Сил оборони з міста матиме серйозні наслідки, якщо не вжити певних заходів.

Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зазначивши, що українським силам зараз потрібно перехопити сили ворога. Якщо цього не зробити, можуть виникнути складності щодо оборони інших населених пунктів на Донеччині.

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Чи може обвалитися фронт

Завдання ЗСУ зараз – перехопити росіян в районі Богоявленки, що розташована південно-західніше Вугледару.

Якщо цього не зробити, тоді може відбутися обвал південної частини східного фронту – до Покровська. Тоді і у Кураховому буде велика проблема, тому що там сформується так звана "Курахівська кишеня". Також можливо напівоточення Селидового,

– припустив військовий експерт.

Після цього росіяни імовірно матимуть можливість з півдня підійти до Покровська. Проте, за його словами, все це не відбудеться завтра, однак, можливо, до Нового року, і за умови, якщо у росіян буде достатня кількість резервів, що не передбачається найближчим часом.

Водночас українські сили можуть протидіяти ворогу та зупинити його рух, якщо буде правильно підібраний механізм. Насамперед потрібне перекидання додаткових сил та засобів для перехоплення росіян,

– зауважив полковник запасу ЗСУ.

Крім того, ЗСУ потрібно утримати Курахівський напрямок. У противника погана ситуація на вклиненні до Покровська.

"Якщо українські сили утримають Курахове, тоді впродовж зими зможуть дальніми засобами ураження розбити це російське вклинення. Головне, щоб нас не підвели західні партнери щодо постачання озброєння", – пояснив він..

Це ще одна проблема

Втрата Вугледарського плацдарму також загрожує Силам оборони тим, що росіяни зможуть без перепон рухатись по залізниці, зокрема, в районі Волновахи. Раніше наші захисники з Вугледару далекобійною артилерією утримували Волноваську залізничну розв'язку. Після відходу наших військ, як він зазначив, працювати по дальній розв'язці можна буде лише дальніми ракетами, зокрема, HIMARS, які є набагато дорожчими.

Зайняття Вугледару дозволяє росіянам зараз планувати перекидання військ у великій кількості на Запорізький та Херсонський напрямки, і це ще одна проблема. Тому й потрібно було тримати Вугледар, і це робила впродовж 1,5 років українська героїчна 72 бригада, яка ліквідувала два склади 155 бригаду морської піхоти противника,

– підкреслив Роман Світан.

Важливо! Західні ЗМІ пишуть, що важливою причиною, чому був зданий Вугледар, була недостатня кількість ракет, які мали постачати Україні союзники, а також відсутність дозволу ЗСУ завдавати ударів вглиб Росії. На цьому також наголосив Володимир Зеленський, заявивши, що "без відповідної зброї ми не можемо зупинити Росію". Ворог, за словами Світана, знає, що ми можемо працювати по окупованих територіях і не можемо, по російській, тому основні логістичні ланцюжки та бази розташували за межами досягання засобами, що доступні ЗСУ.

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