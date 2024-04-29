Чи будуть вихідні на Великдень в Україні
29 квітня 2024, 10:30Читать новость на русском
В Україні у зв'язку із воєнним станом скасовано усі державні вихідні. Чи будуть вихідні цьогоріч на Великдень, якщо це церковне свято – розповідаємо далі.
В 2024 році у православних Воскресіння Христове відзначають 5 травня, а додатковий вихідний на Великдень випадає на понеділок 6 травня.
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Великдень припав цьогоріч на 5 травня
Свято завжди відзначається у неділю, тому неробочий день переноситься на найближчий понеділок.
Однак в Україні діє військовий стан, а тому всі додаткові святкові вихідні скасовуються.
Відтак, вихідний на Великдень роботодавці надавати не зобов'язані, але можуть це зробити на власний розсуд і бажання. Чи буде вихідний на Великдень – залежить від конкретної компанії.До слова, католики уже відсвяткували Великдень 31 березня. Дати відрізняються через те, що цервки користуються різними календарями – григоріанським та юліанським. Детально про це – ми писали тут.