Виходити на вулицю не можна до ранку понеділка: у Києві внесли зміни до комендантської години

У Києві внесли зміни до комендантської години. Обмеження діятимуть до ранку понеділка, 28 лютого.

Комендантська година починається сьогодні, 26 лютого, о 17:00 і діятиме вона до 8:00 ранку. Попередньо, нові обмеження звершаться у понеділок, 28 лютого, о 8 ранку.

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Можна виходити лише в сховища

А виходити у неділю на вулиці наполегливо не рекомендують узагалі. Водночас іти у бомбосховища – можна. Про це повідомив перший заступник Київської міськдержадміністрації Микола Поворозник, передає 24 канал.

Він також закликав поставитися до цього з розумінням і провести вдень вдома, а виходити з помешкання лише у разі необхідності – в укритя, коли лунатимуть сирени.

Це вимушений захід. Ми просимо всіх залишатися вдома, щоб навести лад у місті, який пов'язаний з диверсійними групами,

– закликав він.

Він закликав запастися водою та мінімальним набором продуктів, а також поділитися цим із людьми, які не встиг цього зробити.

Поворозник наголосив, що метрополітен зараз не працює. А загалом ситуація у столиці – спокійна та контрольована.

Чого не можна робити вдень та вночі

Джерело: патрульна поліція Києва

​Вночі

У Києві з 17:00 до 8:00 рух власним транспортом заборонено.

Вдень

Через активізацію бойових дій, та діяльність диверсійних груп, в денний час у патрульній поліції просять максимально обмежити пересування містом на власному транспорті.

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