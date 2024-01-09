Триколори та кокошники: вихователі допомагають росіянам зомбувати українських дітей на Донбасі

Осінтери знайшли чимало цікавої інформації про колаборантів. Вони у своєму прагненні відзначитися чи вислужитися перед росіянами поширюють кремлівські наративи серед дітей на тимчасово окупованих територіях України.

Деякі люди на тимчасово захоплених Росією територіях виконують "освітні" розпорядження так званої окупаційної адміністрації через страх або під примусом. Однак є і любителі "русского міра", які свідомо та за власним бажанням допомагають загарбникам "перевиховувати" українських дітей.

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Що відбувається на Донеччині

Світлана Миколаївна Бречко-Болдирєва працює в дитсадку у Шахтарську та проводить ідеологічну обробку дошкільнят. Так, ця вихователька організувала 12 грудня у ясельному садочку №6 тематичне заняття до дня конституції країни-агресорки.

Вона ознайола дітей з основними конституційними положеннями Росії, розповіла їм казку "Країна Можна і країна Неможна" про значущість конституції країни-агресорки та показала вихованцям російську державну символіку. Крім цього колаборантка змусила малих діток робити аплікації з прапором держави-терориста.

Колаборантка нав'язує дітям ідеї "русского міра" / Фото Kiborg.news

, син цієї виховательки Ілля Бречко воює проти ЗСУ у складі російської окупаційної армії.



Сім'я колаборантів з Шахтарська / Фото Kiborg.news

Що відбувається на Луганщині

Тетяна Володимирівна Щербань активно поширює ідеї "русского міра" серед вихованців дитсадка "Огоньок" в Артемівську Луганської області. Вихователька-методист у соцмережах публікує фотографії на фоні ворожої символіки.



Вихователька нав'язує дитині російську ідеологію / Фото Kiborg.news

Вихователі цього дитсадка 22 серпня 2023 року взяли участь у флешмобі з нагоди дня російського прапору. Вони допомагали розгортати великий стяг країни-агресорки, роздавали перехожим буклети та розповідали про "велику" історію державної символіки окупантів.



Вихователі-колаборанти з Артемівська / Фото Kiborg.news

Що ще роблять окупанти та колаборанти

Осінтери нагадали, що запровадження російського "освітнього" законодавства на тимчасово окупованих територіях України, ідеологічний тиск на дітей та відверте зомбування малюків є порушенням норм міжнародного права. У матеріалі зауважується, що Москва активно витрачає різноманітні ресурси на ідеологічне виховання українських дітей на окупованих територіях. При цьому росіяни традиційно переписують історію, викривляють факти та поширюють кремлівську пропаганду.

Крім цього активно насаджуються пропагандистські та відверто злочинні дати. Як приклад наводиться цинічна спроба росіян зробити на окупованих територіях 13 квітня днем вшанування "жертв української агресії".

Що відбувається з дітьми на окупованих територіях