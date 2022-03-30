Виховання гарматного м'яса: у Криму вчителів змушують пропагувати війну серед дітей

Російські окупанти намагаються усіляко виправдати свій злочин проти України. До пропаганди війни ворог починає залучати навіть дітей.

Вчителів в окупованому Криму змушують вести пропаганду війни серед дітей. Педагоги мають виправдати перед дітьми напад на Україну.

Читайте також "Зі свого – тільки цемент": замість сучасних стоматологій в Росії залишаються старющі бормашини

Завдання вчителям

Співробітників шкіл змушують виправдовувати напад на Україну та "грамотно і доступно" пояснити цілі "спецоперації". Окрім того, дітей та підлітків можуть примусити зняти відео на підтримку російської армії.

Також в голову окупантів прийшла "геніальна" ідея проводити щотижневі ритуальні дії, як от шикування на лінійках та співання російського гімну.

На уроках вчителі мають розповідати про "героїв війни". Хто з педагогів відмовиться – буде звільнений або понесе кримінальну відповідальність.

Зазначимо, що раніше батьків в окупованому Криму залякували, щоб ті не розповідали дітям про війну в Україні. За висловлення антивоєнної позиції можна отримати штраф або потрапити за ґрати.

Дивіться також – Окупанти тікають від ЗСУ і називають себе "позорными крысами"