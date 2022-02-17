Вихователі бігли з дітьми до підвалу: відео евакуації з обстрілу дитсадка на Донбасі
Джерело:ДСНС
Через обстріли дитсадка у Станиці Луганській дітей довелось евакуювали. На щастя, малеча не постраждала. У поліції показали відео, як все відбувалось.
Коли бойовики гатили з артилерії, у дитсадку перебували 30 дітей та 18 працівників закладу.
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Евакуація дітей
Снаряд влучив у музичну залу, де в той момент занять не було. На місце прибули рятувальники, які разом з вихователями евакуювали дітей.
Показали відео, як персонал та рятувальники бігли до підвалу. Перелякану малечу тримали за руки, декого тоді вже забрали батьки.
Дивіться відео, як евакуювали дітей:
До речі, троє працівників дитсадку зазнали контузії: сторож, прачка та помічниця вихователя. Постраждалих у шоковому стані забрали до лікарні.
Загострення на Донбасі: що відомо
- Проросійські бойовики 17 лютого, крім дитсадка, обстріляли залізничну станцію, будинки мирних жителів, а також школу у Врубівці. Учні та вчителі теж ховались у підвалі.
- Снаряди бойовиків летіли в автобусну зупинку у Мар'їнці. Постраждала жінка.
- На передовій від початку доби окупанти понад 30 разів відкривали вогонь. Вони поранили вже двох українських бійців. Неспокійно майже у кожному населеному пункті на лінії розмежування.
- В Офісі генпрокурора відкрили кримінальну справу про порушення законів та звичаїв війни. Служба безпеки України розслідує провадження як тероризм.
- Президент Володимир Зеленський, який зараз перебуває на Донбасі, назвав події "великою провокацією".
- МЗС України закликало світ негайно засудити обстріли.
- Москва цинічно заявила про загрозу ескалації. Кажуть, що на Донбасі "дуже і дуже небезпечна ситуація".