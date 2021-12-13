Вихвалявся, що любить "погасати": що відомо про юнака, який влетів у натовп у Луцьку

Винуватцю моторошної ДТП у Луцьку, внаслідок якої постраждали 6 людей, вже повідомили про підозру. У навчальному закладі, де вчиться хлопець та його друзі, назвали підлітків врівноваженими та адекватними.

ЗМІ з'ясували, що 16-річний водій раніше не мав проблем із законом. Батько підозрюваного помер, тож його виховує вітчим. Зараз він перебуває на роботі за кордоном.

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Сім'я не перебувала на обліку в соцслужбах. За словами сусідів, вони жодного разу не бачили, щоб хлопець сідав за кермо. В училищі, де навчається 16-річний хлопець, кажуть, що вони вражені тим, що сталося. Викладачі назвали його та друзів юнака адекватними, виконавськими та дисциплінованими.

А от одногрупники хлопця розповіли дещо протилежне. За словами однолітків, вони чули, що 16-річний хлопець любить покататися на автомобілі.

Він розказував, що любить деколи "погасати". Але я ніколи його не бачив за кермом,

– сказав одногрупник підозрюваного в резонансній ДТП.

ДТП у Луцьку: головне

У Луцьку автомобіль втікав від патрульних машин поліції та на шаленій швидкості зніс людей, які переходили дорогу на зелений сигнал світлофора.

та на шаленій швидкості зніс людей, які переходили дорогу на зелений сигнал світлофора. На момент дорожньо-транспортної пригоди у салоні машини перебували троє осіб. У поліції підтвердили, що всі вони є неповнолітніми. Керманич взяв машину без дозволу у вітчима.

Усіх учасників, причетних до ДТП, правоохоронцям таки вдалось наздогнати. Декількох постраждалих госпіталізували до лікарні. Серед них – мати та 5-річний син.

Горе-водія одразу ж затримали. Наразі він перебуває у СІЗО. Попередньо відомо, що на момент скоєння аварії він був тверезим. 14 грудня хлопцеві обиратимуть запобіжний захід. За скоєне йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

В якому стані постраждалі

У моторошній ДТП постраждало 6 людей. 39-річна жінка зараз у тяжкому стані, вона у реанімації після операції. Наразі лікарі не дають прогнозів, чи житиме потерпіла. Також в аварії постраждав 5-річний син жінки. У хлопчика струс мозку та забійна рана голови. Його життю, за словами медиків, загрози немає. Ще чотирьох жінок, які постраждали у ДТП, уже відпустили додому.

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