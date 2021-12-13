Вихвалявся, що любить "погасати": що відомо про юнака, який влетів у натовп у Луцьку
Джерело:ТСН.ua
Винуватцю моторошної ДТП у Луцьку, внаслідок якої постраждали 6 людей, вже повідомили про підозру. У навчальному закладі, де вчиться хлопець та його друзі, назвали підлітків врівноваженими та адекватними.
ЗМІ з'ясували, що 16-річний водій раніше не мав проблем із законом. Батько підозрюваного помер, тож його виховує вітчим. Зараз він перебуває на роботі за кордоном.
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Сім'я не перебувала на обліку в соцслужбах. За словами сусідів, вони жодного разу не бачили, щоб хлопець сідав за кермо. В училищі, де навчається 16-річний хлопець, кажуть, що вони вражені тим, що сталося. Викладачі назвали його та друзів юнака адекватними, виконавськими та дисциплінованими.
А от одногрупники хлопця розповіли дещо протилежне. За словами однолітків, вони чули, що 16-річний хлопець любить покататися на автомобілі.
Він розказував, що любить деколи "погасати". Але я ніколи його не бачив за кермом,
– сказав одногрупник підозрюваного в резонансній ДТП.
ДТП у Луцьку: головне
- У Луцьку автомобіль втікав від патрульних машин поліції та на шаленій швидкості зніс людей, які переходили дорогу на зелений сигнал світлофора.
- На момент дорожньо-транспортної пригоди у салоні машини перебували троє осіб. У поліції підтвердили, що всі вони є неповнолітніми. Керманич взяв машину без дозволу у вітчима.
- Усіх учасників, причетних до ДТП, правоохоронцям таки вдалось наздогнати. Декількох постраждалих госпіталізували до лікарні. Серед них – мати та 5-річний син.
Горе-водія одразу ж затримали. Наразі він перебуває у СІЗО. Попередньо відомо, що на момент скоєння аварії він був тверезим. 14 грудня хлопцеві обиратимуть запобіжний захід. За скоєне йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
В якому стані постраждалі
У моторошній ДТП постраждало 6 людей. 39-річна жінка зараз у тяжкому стані, вона у реанімації після операції. Наразі лікарі не дають прогнозів, чи житиме потерпіла. Також в аварії постраждав 5-річний син жінки. У хлопчика струс мозку та забійна рана голови. Його життю, за словами медиків, загрози немає. Ще чотирьох жінок, які постраждали у ДТП, уже відпустили додому.
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