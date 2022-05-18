Вік – не перешкода: у Раді хочуть зняти обмеження для комплектування Сил тероборони

Нардепи від "Слуги народу" запропонували зняти вікові обмеження для чоловіків, які хочуть долучитися до тероборони. Відповідний законопроєкт вже внесли у Верховну Раду.

Що передбачає документ

Законопроєктом №7381 пропонують дозволити вступати в тероборону усім чоловікам. Наразі це заборонено для українців, які старші 60 років.

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Парламентарі зазначили, що сьогодні в тероборону звертаються чоловіки старшого віку, які мають професійну військову підготовку та досвід участі в бойових діях у складі Збройних Сил України. Вони наголосили, що поважний вік не має бути причиною для того, щоб людині відмовляти в бажанні захищати Батьківщину зі зброєю у руках.

За своїм станом здоров'я та морально-діловими якостями ці люди придатні до несення військової служби під час особливого періоду та мають повагу серед мешканців міста та області. Натомість чинне законодавство містить граничний вік, у межах якого й відбувається призов,

– мовиться у пояснювальній записці.

Тому, згідно з документом, військово-лікарська комісія визначатиме, чи придатний за станом здоров'я доброволець, який хоче долучитися до ТрО.

До речі, цей законопроєкт передбачає й іншу норму. Зокрема, нардепи хочуть позбавляти громадянства чоловіків призовного віку, які під час війни виїхали за кордон та не повернулися без поважної причини.

Бійці ТрО беруть участь у бойових діях

Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що в Україні функціонують 32 бригади територіальної оборони. Більшість з них вже взяли участь у війні та довели свою боєздатність. У Київській, Сумській та Чернігівській областях бійці ТрО прийняли бій у перші години війни.

Резніков зазначив, що воїни з тероборони активно залучені до контрнаступу на Харківщині. Вони вже вийшли на державний кордон з країною-агресоркою. Крім того, 109-ий батальйон ТрО обороняє Маріуполь разом з прикордонниками, морськими піхотинцями, поліцейськими та працівниками Служби безпеки України.

Також сили ТрО не дають окупантам просуватися на лінії фронту у Донецькій, Луганській, Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях.

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