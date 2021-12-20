Викидати сміття без документів та отримати штраф: як уникнути проблем з поліцією

Нещодавно в Україні хотіли оштрафувати на 17 тисяч гривень жінку, яка виносила сміття без документів. Втім, у суді вирішили обмежитись усним попередженням, але нагадали, що це порушує правила карантину.

Чи можуть поліцейські вимагати документи на вулиці

Насправді можуть. По-перше, це передбачено статтею 32 Закону "Про Національну поліцію". Там сказано, що правоохоронці мають право вимагати в людини пред'явлення документів, що посвідчують особу. Щоправда, у статті передбачаються підстави й випадки для можливості такої перевірки документів (якщо є підстави думати, що особа скоює правопорушення, чи вона схожа на злочинця і т.д.).

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По-друге, з приходом карантину документи перевіряють в рамках постанови КМУ від 09.12.2020 року № 1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2". Ця постанова забороняє людям перебувати на вулицях без документів, що посвідчують особу.

Логіка цієї заборони полягає у тому, що таким чином правоохоронці можуть перевірити, чи не залишила особа самовільно місця самоізоляції, обсервації. Без встановлення відповідної особи на вулиці працівник поліції не зможе перевірити виконання вказаного підпункту та скласти на неї протокол.

Можливо ця норма передбачала контроль щодо осіб, які повинні знаходитися на самоізоляції, але відповідного реєстру де можна б було звірити ці дані, немає. Також додатково документи необхідні, щоб перевірити належність паперового сертифіката про вакцинацію чи тесту,

– зазначив Сергій Бурлаков, адвокат АО CREDENCE.

Протокол поліцейських можна оскаржити у суді / Фото 24 канал

Чи можуть оштрафувати за відсутність документів

Адвокати розповідають, що виникає замкнуте коло і в переважній більшості випадків вимога працівника поліції щодо пред’явлення особою документів, з метою перевірки дотримання особою правил щодо карантину, є незаконною.

Встановити, що особа вчинила правопорушення – не дотримання вимог самоізоляції або обсервації, працівник поліції може тільки перевіривши документи, а перевірити документи може тільки у випадках, передбачених ст. 32 Закону України "Про національну поліцію",

– каже адвокат Ігор Тетеря.

Сергій Бурлаков додав, що штрафувати просто за відсутність документів – це явне зловживання правом, адже ця норма повинна використовуватись в контексті контролю за дотриманням протиепідемічних заходів.

Якщо особа не становила нікому загрози, немає натовпу, це не зупинка транспорту, не якась черга, ні натовп у парку тощо, то застосування цієї норми явно буде надлишковим. Й на це звертають увагу суди,

– говорить Бурлаков.

І нагадує: "Адже у кожному конкретному випадку суд має вирішувати питання про визнання діяння малозначним, виходячи з того, що його наслідки не становлять великої суспільної небезпеки, не завдали або не здатні завдати значної шкоди суспільним або державним інтересам, правам та свободам інших осіб".

Чи можна оскаржити штраф

Ігор Тетеря каже, якщо працівник поліції безпідставно зажадає на вулиці перевірити документи в особи, надалі людина зможе довести свою невинуватість у суді, куди поліцейський направить такий протокол і де буде розглядатись питання про накладення на неї штрафу.

Протокол складений у результаті відсутності в особи документів, які безпідставно вимагались поліцейським, може бути визнаний судом недопустимим доказом і провадження у справі про адміністративне правопорушення щодо особи у такому разі буде закрито,

– зазначив адвокат.

Він додав, що обов’язок носити з собою документ, що посвідчує особу, встановлений не тільки в Україні. Наприклад, такі вимоги передбачені законодавством навіть деяких європейських країн, серед яких Нідерланди та Іспанія, де, окрім штрафу, у випадку відсутності з собою документів, можна отримати ще й арешт.

Сергій Бурлаков також запевняє, що такі рішення можна оскаржити, й навіть уникнути покарання ще на етапі розгляду вашої справи. Поліція складає лише протокол, рішення в цьому випадку приймає суд. І як засвідчує наявна судова практика більшість з них – на користь людей.

Багатьох просто звільняють від відповідальності у зв’язку за малозначністю адміністративного правопорушення. До того ж часто протоколи складені неякісно, не дотримані вимоги, не надано доказів. Варто з’явитися до суду на розгляд своєї справи та викласти аргументи на свою користь. Це дає результат,

– підсумував адвокат.

Що трапилося