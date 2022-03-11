Викиди можуть піти на Білорусь і Росію, – експертка про можливу аварію на АЕС

Чорнобильська атомна елекстростанція повністю знеструмлена, що є загрозою для усієї Європи. Ба більше, українська розвідка заявила, що Росія готує провокацію на АЕС.

Спеціалісти не виключають, що при моментальному висушенні басейну може початися ланцюгова ядерна реакція, яка призведе до розплавлення і викиду радіоактивності в повітря. Про це в ефірі 24 каналу сказала незалежна експертка з ядерної енергетики Ольга Кошарна.

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Масштаби ймовірної аварії

Кошарна припустила, що така аварія може бути за потужністю прирівняна до трагедії у Фукусімі.

За словами експертки, Держатомрегулювання не має контролю над ситуацією у Чорнобилі, як і МАГАТЕ.

У Держатомрегулюванні є коди, за якими вони розрахували можливі викиди. У разі такої аварії викиди підуть на Білорусь і Росію, все залежить від вітру,

– зазначила Кошарна.

Вона наголосила, що точний напрямок сказати важко, це залежить від погодних умов, вітру, температури. Однак варто розуміти, що у 1986 році, коли сталася Чорнобильська аварія, радіоактивний слід був навіть у скандинавських країнах.

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