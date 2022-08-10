Викладачку предмета "Я люблю Україну" судитимуть за виправдання російської агресії

Завідувачку одного з навчальних закладів міста Глухів, що на Сумщині, судитимуть. Вона виправдовувала російську агресію та злочини окупантів проти України.

Обвинувальний акт щодо зазначеної особи затверджено та направлено до суду. Наразі обвинувачена вже звільнена з посади.

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Заперечувала агресію росії проти України

За даними слідства, вчителька, яка викладала предмет "Я люблю Україну", визнавала правомірними дії окупантів, зокрема заперечувала, що російські військові вбивають, ґвалтують та катують українців. Це вона робила для того, щоб схилити підлеглих до своєї проросійської позиції.

Обвинувачена стверджувала, нібито злочини росіян штучно створені та перебільшуються українськими ЗМІ й взагалі вони є "постановкою". Також жінка, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділа комп'ютерною технікою, яку отримала у службове користування.

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Що ще відомо про зрадників України: коротко

СБУ викрила російських агентів, які поширювали через інтернет дезінформацію про ситуацію на фронті. Також вони закликали громадян долучатися до лав окупантів. Зловмисники розробляли провокаційні листівки на підтримку агресора та поширювали їх на прифронтових територіях. Таке завдання їм давало міноборони росії.

У Миколаєві завершилась комендантська година тривалістю у 2 доби, запроваджена для виявлення колаборантів і зрадників. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що розкриє деталі вжитих заходів після публікації офіційної інформації органами силових структур. Проте він підкреслив, що задоволений ефективністю дій правоохоронців.

Служба безпеки України встановила особи всіх зрадників, які долучилися до створеного агресором "головного управління мвс у Запорізькій області". Відомо, що вже сімнадцятьом колаборантам вже оголосили про підозру.

Гауляйтер Херсонщини володимир сальдо вирішив покинути "посаду" та пішов на лікарняний. У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що він перебуває у важкому стані після отруєння. Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань повідомив, що колишній гауляйтер перебуває у медикаментозній комі у лікарні, ймовірно, що у Москві. Стан зрадника не покращився.

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