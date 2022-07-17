Виключати не можна, – експрацівник СБУ про погрози росії ядерною зброєю
Черговою апокаліптичною заявою відзначився головний алкоголік росії дмітрій мєдвєдєв. Він зазначив, що у випадку атаки по Кримському мосту, на Україну чекає "судний дєнь".
Про це 24 каналу розповів експрацівник СБУ Іван Ступак. Він також зазначив, що це вже друга активна погроза і йдеться не про ракетні атаки у відповідь, а саме про застосування ядерної зброї.
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Після усіх тих звірств та безглуздих вчинків росії, шанси на реалізацію таких погроз завжди є, каже Іван Ступак.
Не хочу нікого залякувати, але у нас не має бути ілюзій, що це просто погрози. росія загнана в кут, тому може в будь-який момент зробити будь-що, включно із ядерним ударом,
– пояснює ексспівробітник СБУ.
Проте друге питання у тому, чи вдастся росіянам це зробити, чи зможуть вони непомічено підготувати цю зброю, вивести її на стартові позиції, додає він.
За словами Ступака, ще інша історія – застосування тактичної ядерної зброї, який може бути квартального або місцевого значення, таким чином, невеличке місто може зазнати чималих пошкоджень.Цікаво. У Московській області нещодавно знайшли важко пораненим полковника фсб у відставці Вадима Зіміна. Саме він носив "ядерну валізку" президентів росії.
Нові погрози ядерним ударом від росії – деталі
- У росії знову взялися за погрози. Глава роскосмосу дмітрій рогозін заявив, що росія готується до серійного виробництва ядерної ракети "Сармат".
- Наприкінці червня президент росії владімір путін заявив, що перша ракета "Сармат" стане на бойове чергування до кінця 2022 року. Для цього ракета має пройти всі випробування і бути прийнятою на озброєння. Однак "Сармат" лише у квітні пройшла перший випробувальний пуск, тому сумнівно, що її візьмуть на чергування так швидко.
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