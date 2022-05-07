Виключати нові хвилі мобілізації не можемо, але зараз підстав немає, – Веніславський

Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, ми затвердили введення особливого режиму – воєнний стан, вже пройшла низка хвиль мобілізації. Були призвані до лав Збройних Сил України та інших секторів оборони країни, ті військовослужбовці, які мають досвід ведення бойових дій з 2014 року, а таких у нас близько 400 тисяч осіб.

Про це 24 каналу розповів народний депутат Федір Веніславський. Він також пояснив, у якому стані комплектації зараз перебуває наше військо.

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На сьогодні, навіть у випадку оголошення в Росії загальної мобілізації, підстав для більш широкого залучення громадян України до ЗСУ немає. Наше військо зараз гарно укомплектоване, мобілізація дала гарний результат, той на який ми сподівалися,

– запевняє Федір Веніславський.

Проте народний депутат зазначає, що у випадку більш суттєвих загроз з боку Росії – виключати наступні хвилі мобілізації ми не можемо.

Зворотній бік медалі російської мобілізації

Станом на зараз,навіть та повне чи часткове оголошення мобілізації у Росії тим самим.

Зараз ми бачимо, що проти українців воюють професійні кадрові російські військові та частково строковики, яких використовують, як гарматне м'ясо, говорить нардеп.

Він пояснює, що у Росії немає масового суспільного резонансу, щодо загибелі їх дітей, чоловіків та братів. Веніславський переконаний, що із приходом загальної мобілізації ці масштабні втрати стане все важче приховувати.

І рівень підтримки росіянами Путіна, у разі відправки назад з України у мішках перших мобілізованих, різко знизиться та викличе той самий суспільний резонанс,

– додає Федір Веніславський.

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