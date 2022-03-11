Виключення не буде: Інтерпол залишає Росію у своїх лавах, але є нюанс

Цинічний напад Росії на Україну змінив реалії всього світу. На державу-агресора накладають санкції, багато відомих компаній покидають цей ринок.

На війну Росії в Україні відреагувала й міжнародна організація кримінальної поліції – Інтерпол.

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Рішення Інтерполу

Міжнародна організація вирішила не виключати Росію, яка почала війну в Україні, зі своїх лав. В Інтерполі заявили, що у статуті організації немає статті, яка передбачає введення санкцій проти держав-членів.

Вони наголосили, що у статуті Інтерполу йдеться про те, що ця організація повинна співпрацювати з правоохоронцями та забезпечувати відкриті канали зв'язку. До того ж мандат організації не передбачає запровадження санкцій чи каральних заходів.

На жаль, в статуті Інтерполу також відсутня стаття про можливість виключення країни з організації чи хоча б призупинення її членства. Водночас низка держав закликала Інтерпол зробити важливий крок та призупинити членство Росії в цій організації.

Однак в Інтерполі все-таки вирішили, на фоні останніх подій, направляти запити з московського бюро спершу у Генеральний секретаріат організації, а не напряму в ту чи іншу країну. Це зроблять для того, щоб перевіряти російські запити на відповідність правилам організації.

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