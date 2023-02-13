Білорусь може проголосувати "за" резолюцію ООН: що Захід пообіцяв Лукашенку

Європейському Союзу дуже вигідно, аби Білорусь була залежна від нього, а не від Китаю, до якого самопроголошений президент Алєксандр Лукашенко теж звертався за допомогою. Це буде грати на руку і Україні.

Про це 24 Каналу розповів політичний експерт Валерій Клочок. За його словами, Захід міг запропонувати співпрацю на вигідних для нього умовах.

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Як змінюється позиція Білорусі

Валерій Клочок пояснив, якщо білоруська влада зможе підтримати резолюцію ООН, то це буде дуже сильний удар по Росії.

Ми впевнено можемо говорити, що Захід зумів знайти якісь інструменти для того, щоб переконати Лукашенка не долучатися до війни в Україні – мається на увазі своїми військами,

– наголосив він.

На його думку, саме цим фактором вміло грає Лукашенко.

"Сьогодні, коли він відмовляється від запрошення Владіміра Путіна відвідувати Росію, вказує на те, що Захід щось пообіцяв Лукашенку", – зосередив увагу політичний експерт.

Мовиться одразу про три ключові пропозиції.

Валерій Клочок пояснив, що міг запропонувати Захід Лукашенку в обмін на підтримку резолюції ООН: дивіться відео

Правильне рішення в обмін на життя

Валерій Клочок розказав, що, по-перше, Захід міг пообіцяти Лукашенко збереження життя.

"Абсолютно очевидно, що на тлі вбивства Володимира Макея наступним міг стати або Лукашенко, або хтось дуже близький з його оточення, з рідних навіть", – пояснив він.

За його словами, не виняток, що через дії батька може постраждати син – Ніколай Лукашенко.

"Лукашенко дуже любить життя і дуже любить владу", – наголосив він.

Клочок наголосив, що, ймовірно, Захід пообіцяв Лукашенку збереження його життя навіть після відходу від влади.

Білоруська маніпуляція Росією

Політичний експерт підкреслив, що є велика вірогідність того, що Білорусь віддасть свій голос "за". Втім, не слід забувати, що резолюція – це ж не зобов’язальний документ, тому буде мовитися про припинення війни на якихось умовах.

Другий важливий момент – це ймовірність того, що до початку весни Лукашенко помилує певних політичних в’язнів.

Історій чимало, які Лукашенко насправді може використати. Він дуже хитрий, підступний і в нього є можливість зіграти із Путіним, розуміючи, що той втратив ту силу, яку мав рік назад,

– зосередив увагу Клочок.

Третій момент, який може суттєво вплинути на рішення самопроголошеного президента Білорусі – гроші. До початку широкомасштабного вторгнення Лукашенко просив кредит в розмірі 3 мільярди доларів у Європейського Союзу.

"Для ЄС 3 мільярди євро – це взагалі не гроші. Вони могли легко їх дати", – наголосив він.

Політичний експерт повідомив, такий розвиток подій дає нам гарантію відсутності загрози з Півночі.

Тим паче це шантаж, яким Лукашенко може грати сьогодні проти Путіна.

"Росія до другого фронту точно не готова", – пояснив він.

До того ж, якщо ЄС не дасть грошей Лукашенку, то це може зробити Китай, з яким ведуться активні перемовини про співпрацю. Натомість ЄС та США абсолютно не вигідно, щоб Китай посиоював свій вплив у Білорусі.

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