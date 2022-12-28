Чому Росію не виженуть з Радбезу ООН: політолог назвав головну причину

Україна домагатиметься виключення Росії з Ради безпеки ООН. Однак з практичної точки зору це доволі складний процес, який має мало шансів на успіх.

Таку думку 24 каналу висловив політолог Олександр Антонюк. На його думку, ініціатива Києва щодо позбавлення Росії членства в Радбезі ООН майже безперспективна.

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Головний аргумент проти виключення Росії з Радбезу ООН

Антонюк вважає, що найголовнішою перепоною у цьому питанні є те, що Росія – ядерна держава.

Поки Росія не застосує будь-яку ядерну зброю – стратегічну чи тактичну – можемо вважати, що місія ООН не завершена. Як тільки відбудеться хоча б один постріл ядерною зброєю, Генасамблея ООН може саморозпускатися, оскільки вона не впливатиме на світовий порядок денний,

– сказав політолог.

Він додав, що поки війна в Україні йде конвенційним шляхом, ООН буде використовувати всі інструменти, зокрема й утримувати Росію в Організації Об'єднаних Націй.

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Юридичні нюанси правонаступництва Росії

Як зазначив Антонюк, також є один важливий момент, який працює проти ініціативи української делегації. Київ апелює до того, що Росія не є правонаступницею Радянського Союзу, відтак, не може перебувати у Радбезі ООН.

Однак є цікава річ. У той час, коли Росія заявила, що готова бути правонаступницею СРСР, інші члени Генасамблеї ООН не заперечили, зокрема й Україна,

– зауважив Антонюк.

Окрім того, на питання правонаступництва потрібно дивитися ширше. Як зазначив політолог, красномовним прикладом є історія з ленд-лізом, за яким США надавали Радянському Союзу озброєння під час Другої світової війни.

У 1991 році, після розпаду СРСР, відбулося переоформлення боргового договору за ленд-ліз. Як розповів політолог, нову угоду не підписали тільки країни Балтії, Узбекистан, Молдова та Казахстан. Інші ж пострадянські республіки, зокрема й Україна, взяли на себе зобов'язання виплачувати борги СРСР у рамках ленд-лізу.

Кілька років потому Росія уклала з іншими країнами-боржниками, зокрема й Україною, так звану "нульову угоду". Москва взяла на себе всі борги за ленд-ліз, які виплатила США у 2006 році.

"Тобто ми маємо певні документи, у яких за фактом самі визнаємо Росію правонаступницею Радянського Союзу", – зауважив Антонюк.

Він додав, що, презентуючи свої аргументи щодо виключення Росії з Радбезу ООН, Україна має бути готова до того, що отримає подібні контрагументи. До того ж, за словами Антонюка, особливо дивно виглядає той факт, що питання правонаступництва Росії не турбувало Київ понад 30 років і виникло лише на тлі війни.

Що потрібно, аби Росію виключили з ООН

Політолог вважає, що ініціатива України щодо виключення Росії з ООН може гарно сприйматися з політичної та інформаційної точки зору. Однак практично така формула не спрацює. Потрібно шукати нові підходи, які, втім, теж малореалістичні.

Щоб позбавити Росію членства в ООН, потрібно, аби всі країни-члени Генасамблеї ООН, визнали Росію країною-спонсоркою тероризму. А бажано взагалі ввести термін "країна-терористка",

– сказав Антонюк.

Він додав, що лише у такому разі вся ця історія матиме практичні наслідки.

Україна вимагає виключити Росію з ООН: коротко