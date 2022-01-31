Виконання мінських угод означає знищення України, – Данілов

Олексій Данілов застеріг Захід, аби Україну не примушували виконувати мінські угоди. Секретар РНБО вважає, що спроба їх втілення може спровокувати внутрішні заворушення, які підуть на користь Москві.

Данілов заявив, що Україні необхідно переглянути мирну угоду 2015 року, підписану в Мінську. Річ у тім, що домовленості вимагають надати широку автономію окупованим територіям та повну амністію бойовикам.

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Виконання мінських угод означає знищення країни,

– сказав Данілов.

Мінські угоди підписували "під дулом російської зброї"

За словами чиновника, угоди були підписані під дулом російської зброї. Він сказав, що "всім розумним людям було зрозуміло, що ці документи неможливо реалізувати".

Україна закликала внести зміни до домовленостей, але Москва рішуче відмовлялася. Ба більше, Кремль критикував західних союзників за те, що вони не заохочували Україну виконувати свої зобов'язання.

Захід не повинен тиснути на Україну щодо "Мінська"

Данілов нагадав про нещодавню зустріч у Норманді представників Росії, України, Франції та Німеччини. Вони обговорили шляхи виконання мінських угод, але помітного прогресу не досягли. Чиновник застеріг Захід від тиску на Україну з метою виконання домовленостей.

"Якщо вони будуть наполягати на виконанні мінських домовленостей, як вони є, це буде дуже небезпечно для нашої країни...Якщо суспільство не прийме ці домовленості, це може призвести до дуже складної внутрішньої ситуації, і Росія на це розраховує", – наголосив Данілов.

Данілов закликає говорити про "новий документ"

Він додав, якщо Україна виконає угоду, це дозволить Росії вимагати скасування санкцій, які залежать від прогресу в імплементації домовленостей.

Тому секретар РНБО закликав до переговорів про новий документ, який можна було б реально реалізувати. Він має змусити Путіна "відтягнути свої війська і танки".

Як минула зустріч радників у Норманді

Радники лідерів країн нормандського формату зустрілися у Парижі 26 січня. Їхні переговори тривали понад 8 годин.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що переговори можна вважати "реанімацією нормандського формату". Сторони домовились, що перемир'я на Донбасі має тривати.

Представник Росії Дмитро Козак назвав зустріч"непростою" і заявив. Саме він говорив про "інвентаризацію різних прочитань мінських угод".

Домовились зустрітись ще раз. Наступні переговори радників лідерів "нормандської четвірки" відбудуться за 2 тижні.

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