Чи виконає Ердоган прохання путіна щодо виробництва "Байрактарів": припущення експерта
ЗМІ повідомляли, що путін попросив у президента Туреччини Реджепа Ердогана збудувати в росії завод з виробництва "Байрактарів".
Однак представник компанії заперечив цей факт й сказав, що не збирається продавати легендарні безпілотники путіну. Колишній працівник Служби безпеки України Іван Ступак припустив, чи виконає Ердоган таке дивне прохання. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.
До теми путін просив Ердогана про відкриття у росії заводу з виробництва "Байрактарів", – ЗМІ
За його словами, путін хоче терміново заручитися підтримкою з боку міжнародного суспільства.
Тож він намагається їх якось ошукати. Зрозуміло, що у путіна є маріонетка в білорусі. Але йому цього мало,
– вважає Ступак.
Він пояснив, тому зараз кремлівський диктатор намагається максимально бути "за одним столом" з Ердоганом.
"Можливо, коли мовилось про розміщення заводу, який вироблятиме безпілотники, путін намагається копіювати свого колегу пана Токаєва. Річ у тім, що Казахстані є домовленості про розміщення підприємства, спільного з Туреччиною. Там вироблятимуться безпілотники, хоч і не "Байрактари", – додав Ступак.
Що на це відповість Ердоган
Також ексспівробітник СБУ припустив, як на це прохання може відреагувати турецький президент.
"Хочу зазначити, що це лише бізнес. Туреччина намагається витягнути з українсько-російської війни максимальний профіт", – вважає Ступак.
Тож тут питання в тому, що зможуть європейці натомість запропонувати Ердогану, хоч він і може торгуватись з путіним, вважає експерт.
Чи виконає Ердоган прохання путіна щодо виробництва "Байрактарів": дивіться відео
Чому путін вирішив попросити про завод у Ердогана
- Виробників легендарних безпілотників пов'язують із Ердоганом родинні зв'язки.
- Гендиректор компанії Халук Байрактар заснував компанію разом із своїм братом Сельчуком Байрактаром, який є інженером та технічним директором компанії, а також зятем президента Туреччини.