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Виконувача обов'язків ректора Одеського медуніверситету не пускають на робоче місце, – МОЗ

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У МОЗ заявили про саботаж вишу
У МОЗ заявили про саботаж вишу / euroosvita.net

Виконувач обов'язків ректора Одеського національного медичного університету Костянтин Аймедов не може потрапити на своє робоче місце. Туди його не допускають охоронці навчального закладу та співробітники.

Про це інформує прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

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Станом на 19 липня Костянтин Аймедов не може приступити до виконання обов’язків ректора ОНМедУ, оскільки охорона університету і співробітники університету не допускають його на робоче місце. Такий розвиток подій підтверджує, що керівництво ОНМедУ не налаштоване на співпрацю та вчиняє дії, що свідчать про відвертий саботаж та невиконання наказів МОЗ України,
– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що міністерство стурбоване такою позицією співробітників вишу, оскільки блокування роботи офіційно призначеного виконувача обов'язків ректора не лише унеможливлює подальше проведення комісійної перевірки МОЗ України, але й може негативно відобразитися на функціонуванні університету в період вступної кампанії.

Окрім цього, у МОЗ стверджують, що в університеті роблять все, щоб унеможливити перевірку дотримання ректором Одеського медуніверситету Валерієм Запорожаном статуту університету та умов контракту з Міністерством. Зокрема, комісія досі не отримала всі необхідні документи для здійснення перевірки.

Нагадаємо, 17 липня стало відомо, що МОЗ достроково розірвало контракт з ректором Одеського національного медичного університету Валерієм Запорожаном. Спочатку комісія міністерства прибула до вишу, щоб розпочати перевірку його діяльності, оскільки до відомства надійшло безліч скарг про неправомірні дії ректора. Після того, як Запорожан не пустив комісію до медуніверситету, у МОЗ прийняли рішення звільнити ректора.

Теги: Новини України Новини політики Міністерство охорони здоров’я Новини Одеси Освіта
Джерело: 24 канал
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