Використали Storm Shadow і GMLRS: Сили оборони уразили 3 командні пункти окупантів
Джерело:Генштаб ЗСУ
Збройні Сили України уразили три командних пункти російських загарбників. Уразити їх вдалося за допомогою ракет Storm Shadow і реактивних снарядів GMLRS.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ. Відповідну інформацію оприлюднили у телеграм-каналі в суботу, 5 жовтня.
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Уражено 3 командні пункти ворога
У Генштабі ЗСУ повідомили, що нещодавно Сили оборони уразили 3 командних пункти російських загарбників.
Днями, завдано успішного вогневого ураження по командних пунктах 35-ї та 27-ї окремих мотострілецьких бригад, а також одному з командних пунктів 2-ї загальновійськової армії збройних сил Росії,
– ідеться в повідомленні.
Там додали, що результати ударів уточнюються.
В Генштабі уточнили, що бойову роботу виконали підрозділи Повітряних сил та ракетних військ і артилерії Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони. Там також повідомили, чим саме уразили відповідні ворожі об'єкти.
Ураження здійснено ракетами Storm Shadow і реактивними снарядами GMLRS,
– проінформували там.
Також в Генштабі наголосили, що "знищення окупантів триває. Далі буде…".