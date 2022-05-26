Використали вже 60%: у МВС пояснили, чи може Росія відновити ресурси високоточної зброї

Росія у війні проти України вже використала 60% високоточної зброї. Чи зможе Москва поновити свої ресурси напряму буде залежати від санкції Заходу.

За 6 – 9 місяців ВПК Росії може мати неймовірно серйозні проблеми

Про перспективи Росії відновити ресурси високоточної зброї в ефірі каналу "Рада" розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, повідомляє 24 канал.

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Він наголосив, що складовою сучасної зброї є електроніка та чіпи. На тлі санкцій країн Заходу, де Росія більше не може купувати електроніку, відновити ресурси швидко та ефективно – нереально.

З тими санкціями, які накладені на Росію, якщо вони не зможуть знайти сірі й чорні шляхи постачання цих чіпів, відновити (ресурси – 24 канал) швидко та ефективно фактично нереалістично,

– сказав Денисенко.

За словами Денисенка, допомогти Росії обійти санкції можуть Індія та Китай. Радник глави МВС додав, що якщо Росія не зможе обходити санкції, то будувати нові ракети для них буде дуже складно.

"Потрібно, дивитися, як працюють санкції і чи Росія знаходить, як їх обійти", – сказав він. Денисенко прогнозує, що за 6 – 9 місяців військово-промисловий комплекс Росії може мати неймовірно серйозні проблеми в частині електроніки.

Водночас радник Дениса Монастирського заявив, що Росія ще має 40% запасів високоточної зброї "і це дуже багато".

Росія використала 60% високоточної зброї: що відомо

23 травня президент Володимир Зеленський повідомив, що з 24 лютого Росія застосувала 2 275 різних ракет у війні з Україною. За його словами, Росія завдала по Україні 1 474 ракетних ударів.

Після цього у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили, що Росія використала вже 60% запасів високоточної зброї.

Представник української розвідки Вадим Скібіцький зазначив, що за іншими даними Росія могла використати вже навіть 70%. Він також розповів, що Росія не здатна поповнювати запаси швидко, адже втратила можливість купувати компоненти іноземного виробництва.

Окрім того, Росія змінила тактику, коли завдає ракетних ударів. Тепер окупанти вибирають об'єкт і випускають 8 – 12 ракет. Раніше окупанти використовували від 2 до 4 ракет і завдавали хаотичних ударів.

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