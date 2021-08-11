Використав це для власного піару, – політолог про скандал довкола "тітушок" Киви

11 серпня 2021 , 06:40
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Джерело:

24 канал

Ілля Кива з погрозами відреагував на інформацію про викриття СБУ угруповання, що діяло під виглядом його "громадської організації". Водночас скандал нардеп міг використати для піару.

Про це в ефірі 24 каналу розповів політолог Ігор Петренко. Наразі ситуацію довкола злочинного угруповання можуть розв'язати лише дії правоохоронних органів.

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За результатами слідчих дій, які здійснюють правоохоронні органи, та за зібраними доказами, вже ухвалюватимуть рішення з приводу того, кого арештувати.

Чи можуть вручити підозру Киві

"Теоретично, звичайно, можуть (вручити підозру Киві – 24 канал). Якщо дійсно буде доведена його причетність, тому що наскільки я розумію, мовилося про певні офіси, які з ним асоціюються, але які безпосередньо йому не належать", – припустив політолог.

Він додав, що обшуки не проводили в помешканні чи власне офісі Киви, тому поки що про підозру говорити зарано.

Він (Кива – 24 канал) вирішив використати це просто заради свого власного піару. Зрозуміло, гучна справа,
– сказав Ігор Петренко.

Політолог про угруповання Киви: дивіться відео

СБУ взялась за угруповання Киви: коротко

  • Служба безпеки України викрила "тітушок" нардепа Іллі Киви, причетних до тяжких злочинів.
  • Правоохоронці знайшли за місцями проживання та в офісі учасників велику партію канабісу та інструкцію з підготовки до радикальних дій зокрема.
  • "Куратори" очікували, що дії відповідної організації спровокують загострення політичної ситуації.
  • Одіозний нардеп у фейсбуці, облаявши СБУ, записав відеозвернення, де зазначив, що Служба безпеки виписала підозри координатору "Патріоти – За життя" та ще 4 керівникам організації.
Автор: Жанна Клименко