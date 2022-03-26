Використає найсмертельніші речовини, які існують, – Репіч про можливу хімічну атаку Росії
Хімічні атаки справді дуже небезпечні, адже це – зброя масового ураження. Росія має намір використати найсмертельніші речовини.
Ці отруйні речовини не мають спецефектів, тому їх важко розпізнати. Про це в ефірі 24 каналу розповів кандидат хімічних наук Гліб Репіч.
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Найбільша проблема – розпізнати хіматаку
За його словами, існує низка видів хімічної зброї. "Якщо Росія зараз застосує хімічну зброю, це будуть нервово-паралітичні речовини, тобто найсмертельніші бойові речовини, які існують", – наголосив експерт.
Найбільша проблема хімічної атаки – розпізнати її, адже немає спецефектів,
– пояснив хімік.
Сучасні отруйні речовини, такі як зарин і його аналоги, за своїм агрегатним станом – леткі рідини.
Отруйні речовини вбивають двома шляхами
Репіч зауважив, коли боєприпаси падають, вони розбризкують рідини, які починають випаровуватися і отруювати атмосферу. Вбивають двома шляхами:
- під час потрапляння безпосередньо на шкіру;
- під час вдихання тих випарів, які утворилися після розбризкування цієї речовини.
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