Чи ЗСУ вже використовують іспанські Hawk

Нещодавно міністр оборони Олексій Резніков заявив про передачу Україні від Іспанії зенітного ракетного комплексу Hawk. Ця система посилить українську ППО.

Про це на пресбрифінгу розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає 24 канал. Він зазначив, що комплекс, який отримала Україна, неновий.

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"Він з 1970 років. Є моральне й фізичне старіння. Наші комплекси "Бук" та С-300 теж не нові, але працюють доволі ефективно. Hawk декілька разів модернізували, було кілька етапів. Ним ми посилимо ті сили та засоби, щоб перекрити більше території", – сказав Ігнат.

Що потрібно для використання Hawk

За словами речника Повітряних сил, говорити про те, що Hawk вже на озброєнні, наразі зарано. Він не заступав на бойове чергування.

Наразі мовиться про підготовку людей, які зможуть ефективно використовувати цей тип озброєння, – пояснив Ігнат.

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