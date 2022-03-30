І знову про "хороших росіян", "люди не винні", "це все Путін та олігархи". Фасад Московського театру імені Олега Табакова на Сухаревській "прикрасили" буквою Zвастикою.

Прірва між свободою й путінським потойбіччям

Художник театру Володимир Машков неодноразово заявляв про свою підтримку війни в Україні. Він брав участь у мілітаристському концерті в Лужниках 18 березня.

До теми На нас чекатиме продовження війни, але окупанти вже починають торгуватися

Тож пам'ятайте – війну підтримують більшість росіян. І вікове протистояння між Росією та Україною не зупиниться. Навіть якщо піде Путін.



Путінські посіпаки "прикрасили" театр Табакова у Москві символом нових російських нацистів / Фото з фейсбуку Віктора Тарана

Тільки сильна Україна та демілітаризація і денацифікація Росії є гарантом, що війна більше не повториться.

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