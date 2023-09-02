Омбудсмен розповів, скільки українських дітей незаконно віддали на всиновлення у Росії

Український уповноважений з прав людини зазначив, скільки дітей з окупованих територій незаконно віддала на всиновлення Росія. Окрім того, в Генштабі констатували, що так звана "влада" поки непідконтрольної Донеччини погрожує неповнолітнім шкільного віку та їхнім батькам.

Омбудсмен Дмитро Лубінець у п'ятницю, 1 вересня, в ефірі національного телемарафону заявив, що 386 українських дітей окупанти віддали російським родинам та це підтверджено, – інформує 24 Канал. Це є порушенням міжнародного права.

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Росія краде українських дітей

Важливо розуміти, що до озвученої Лубінцем цифри враховано тих дітей, яких уже було всиновлено, та тих, відповідна процедура щодо яких лише розпочинається. Також частину з цих неповнолітніх було саме "усиновлено", а частину – віддано на "тимчасову опіку".

У нас є підтверджені цифри. 386 дітей – встановлено факт, що вони були поміщені в російській родині, і щодо них або розпочалася процедура, або завершилася процедура усиновлення.

Однак факт залишається фактом: Росія порушує міжнародне гуманітарне право, коли займається відповідною діяльністю. Ба більше, це воєнний злочин, оскільки заборонене усиновлення дітей з країн, які перебувають у стані міжнародного військового конфлікту.

Для нас, за словами омбудсмена, зараз важливо встановлювати саме юридичний факт того, що росіяни усиновлюють незаконно депортованих українських дітей. Тоді й не виникне проблем у майбутньому з тим, аби притягнути вище військове керівництво до відповідальності.

Тероризування батьків та дітей

Саме через причетність Путіна до депортації українських дітей Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на його арешт . Також відповідне рішення було ухвалене щодо уповноваженої з прав дитини в Росії Марії Львової-Бєлової. Вона, до речі, у свою сім'ю взяла українську дитину під "тимчасовий захист".

У командуванні української армії 2 вересня повідомили, що у тимчасово окупованій Волновасі Донецької області та інших населених пунктах регіону окупанти агітували місцеве населення віддавати своїх дітей на навчання за навчальною програмою ворожої держави.

Також вони, звертаючи до батьків дітей, закликали їх голосували на найближчих так званих "виборах" за представників від партії "Єдина Росія". Відбувалось це у період від 15 до 30 серпня за участі місцевих колаборантів.

До сімей, які відмовилися віддавати дітей до навчальних закладів, навідуються представники районних відділів освіти у супроводі ФСБ Росії з метою проведення "профілактичних бесід" щодо дотримання норм російського законодавства про обов'язкове отримання середньої освіти.

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Як пишуть в ЗСУ, загарбники складають на батьків протоколи про нібито "неналежне виконання обов'язків". Три складені протоколи нібито надають окупантам можливість позбавити батьків відповідних прав та передати дитину під опіку соціальних служб до дитячих будинків на території Росії.